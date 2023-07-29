Агент Тюкавина требует 3 миллиона за продление контракта с «Динамо»

У нападающего «Динамо» Константина Тюкавина остался год контракта. О ситуации с игроком рассказал инсайдер Иван Карпов.

«Выкуп Тюкавина для Европы – 15 миллионов евро.

Предложение Тюке по переподписанию договора клуб сделал – для них это первоочередная задача. Однако мяч на стороне игрока.

И тут основная проблема – агент футболиста Алексей Сафонов требует 3 миллиона евро за подпись Тюкавина под новым соглашением с «Динамо».

Еще момент: контракт истекает через год, но, чтобы он автоматически пролонгировался, нужно, чтобы Костя провел всего десять матчей. Маловероятно, что ради лишнего миллиона и хейта от динамовских фанов он вдруг решится сыграть в больного и не выступал за клуб, где вырос и стал футболистом.

Вместе с тем, ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив» – да все подряд только и ждут, как бы вклиниться в эту историю и похитить у бело-голубых одного из лучших центрфорвардов на Руси, чтобы он защищал их цвета. Но сделать это будет крайне сложно», – написал Карпов.