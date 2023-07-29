Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Тюкавина требует 3 миллиона за продление контракта с «Динамо»

Агент Тюкавина требует 3 миллиона за продление контракта с «Динамо»

29 июля 2023, 18:23
3

У нападающего «Динамо» Константина Тюкавина остался год контракта. О ситуации с игроком рассказал инсайдер Иван Карпов.

«Выкуп Тюкавина для Европы – 15 миллионов евро.

Предложение Тюке по переподписанию договора клуб сделал – для них это первоочередная задача. Однако мяч на стороне игрока.

И тут основная проблема – агент футболиста Алексей Сафонов требует 3 миллиона евро за подпись Тюкавина под новым соглашением с «Динамо».

Еще момент: контракт истекает через год, но, чтобы он автоматически пролонгировался, нужно, чтобы Костя провел всего десять матчей. Маловероятно, что ради лишнего миллиона и хейта от динамовских фанов он вдруг решится сыграть в больного и не выступал за клуб, где вырос и стал футболистом.

Вместе с тем, ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив» – да все подряд только и ждут, как бы вклиниться в эту историю и похитить у бело-голубых одного из лучших центрфорвардов на Руси, чтобы он защищал их цвета. Но сделать это будет крайне сложно», – написал Карпов.

  • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
  • В прошлом сезоне его признали лучшим игроком команды.
  • В этом сезоне у него 1 гол и 1 ассист в 3 матчах.

Еще по теме:
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов 1
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо» 1
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1690645561
Пздеж, особенно в отношении Спартака(
Ответить
Иван Петров 1986
1690647071
А у агента губа не дура.
Ответить
Главные новости
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
18:51
2
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
2
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
1
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
1
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
2
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
10
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
8
Все новости
Все новости
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
2
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
10
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
8
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
9
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
1
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
3
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
16
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
29
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
14
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+