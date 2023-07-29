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    • Агент Тюкавина требует 3 миллиона за продление контракта с «Динамо»

    Агент Тюкавина требует 3 миллиона за продление контракта с «Динамо»

    У нападающего «Динамо» Константина Тюкавина остался год контракта. О ситуации с игроком рассказал инсайдер Иван Карпов.

    «Выкуп Тюкавина для Европы – 15 миллионов евро.

    Предложение Тюке по переподписанию договора клуб сделал – для них это первоочередная задача. Однако мяч на стороне игрока.

    И тут основная проблема – агент футболиста Алексей Сафонов требует 3 миллиона евро за подпись Тюкавина под новым соглашением с «Динамо».

    Еще момент: контракт истекает через год, но, чтобы он автоматически пролонгировался, нужно, чтобы Костя провел всего десять матчей. Маловероятно, что ради лишнего миллиона и хейта от динамовских фанов он вдруг решится сыграть в больного и не выступал за клуб, где вырос и стал футболистом.

    Вместе с тем, ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив» – да все подряд только и ждут, как бы вклиниться в эту историю и похитить у бело-голубых одного из лучших центрфорвардов на Руси, чтобы он защищал их цвета. Но сделать это будет крайне сложно», – написал Карпов.

    • 21-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
    • В прошлом сезоне его признали лучшим игроком команды.
    • В этом сезоне у него 1 гол и 1 ассист в 3 матчах.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 18:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4424

      Иван Петров 1986 37 минут назад

      А у агента губа не дура.

      0
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      Рейтинг: +19092

      NewLife 1 час назад

      Пздеж, особенно в отношении Спартака(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11619

      "supermax" > NewLife 47 минут назад

      согласен...линия атаки итак под завязку...и по-моему люди по-сильнее тюкавина

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