Мэр Парижа раскритиковала «ПСЖ» за отстранение Мбаппе

Мэр Парижа Анн Идальго недовольна позицией «ПСЖ» по отношению к Килиану Мбаппе.

Клуб не взял футболиста в турне по Японии.

Форварда отстранили за отказ продлевать контракт, истекающий в 2024 году.

Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за француза рекордные 300 миллионов евро, но он не собирается продолжать карьеру в Саудовской Аравии.

«Я не понимаю эти игры от «ПСЖ». Не понимаю, что они затеяли. Мбаппе – лучший игрок мира. Нужно удержать его в Париже.

Думаю, сам Килиан тоже хочет остаться здесь как можно дольше», – сказала Идальго.