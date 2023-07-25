Мэр Парижа раскритиковала «ПСЖ» за отстранение Мбаппе

Сразу видно, что мэр не погружена в эту тему. ПСЖ решили кинуть на кругленькую сумму и они принимают меры, чтобы этого не случилось
Мэр Парижа Анн Идальго недовольна позицией «ПСЖ» по отношению к Килиану Мбаппе.
- Клуб не взял футболиста в турне по Японии.
- Форварда отстранили за отказ продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
- Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за француза рекордные 300 миллионов евро, но он не собирается продолжать карьеру в Саудовской Аравии.
«Я не понимаю эти игры от «ПСЖ». Не понимаю, что они затеяли. Мбаппе – лучший игрок мира. Нужно удержать его в Париже.
Думаю, сам Килиан тоже хочет остаться здесь как можно дольше», – сказала Идальго.