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    Мэр Парижа раскритиковала «ПСЖ» за отстранение Мбаппе

    Мэр Парижа Анн Идальго недовольна позицией «ПСЖ» по отношению к Килиану Мбаппе.

    • Клуб не взял футболиста в турне по Японии.
    • Форварда отстранили за отказ продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
    • Сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов заплатить за француза рекордные 300 миллионов евро, но он не собирается продолжать карьеру в Саудовской Аравии.

    «Я не понимаю эти игры от «ПСЖ». Не понимаю, что они затеяли. Мбаппе – лучший игрок мира. Нужно удержать его в Париже.

    Думаю, сам Килиан тоже хочет остаться здесь как можно дольше», – сказала Идальго.

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    Источник: RMC Sport

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    Сегодня, 18:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25200

      bset 11 минут назад

      Сразу видно, что мэр не погружена в эту тему. ПСЖ решили кинуть на кругленькую сумму и они принимают меры, чтобы этого не случилось

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      Рейтинг: +14766

      Skull_Boy 12 минут назад

      Мальчик слишком уже охринел

      0
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