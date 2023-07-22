Орещук предсказал лучшего бомбардира сезона РПЛ

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук дал прогноз на лучшего бомбардира сезона РПЛ.

«Я бы поставил на Константина Тюкавина из «Динамо». Почему? Мне нравится этот футболист.

Малком, Артем Дзюба, Квинси Промес? Вы спросили мое мнение. Зарема Салихова, может быть, и поставила бы на Промеса», – сказал Орещук.