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    ⚡ «ПСЖ» выставил Мбаппе на продажу и не взял его на сборы

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по решению руководства не поедет на сборы в Японию. Об этом сообщила газета L'Equipe.

    Боссы парижан убеждены, что игрок заключил тайное соглашение с «Реалом» о бесплатном переходе через год.

    Инсайдер Фабрицио Романо написал, что Мбаппе сейчас выставлен на трансфер и «ПСЖ» хочет его продать этим летом.

    • Мбаппе участвовал сегодня в товарищеском матче против «Гавра» (2:0) и забил гол.
    • У Килиана остался год контракта, и он не хочет его продлевать.
    • Мбаппе стоит 180 миллионов евро.

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    Источник: L'Equipe

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