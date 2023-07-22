⚡ «ПСЖ» выставил Мбаппе на продажу и не взял его на сборы

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по решению руководства не поедет на сборы в Японию. Об этом сообщила газета L'Equipe.

Боссы парижан убеждены, что игрок заключил тайное соглашение с «Реалом» о бесплатном переходе через год.

Инсайдер Фабрицио Романо написал, что Мбаппе сейчас выставлен на трансфер и «ПСЖ» хочет его продать этим летом.

Мбаппе участвовал сегодня в товарищеском матче против «Гавра» (2:0) и забил гол.

У Килиана остался год контракта, и он не хочет его продлевать.

Мбаппе стоит 180 миллионов евро.

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