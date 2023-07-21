Стал известен доход Роналду за один рекламный пост в соцсети

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду зарабатывает за один рекламный пост в социальной сети 1,87 миллиона фунтов стерлингов. Это больше, чем кто-либо другой.

Сейчас у Роналду три рекламных клиента:

спортивный сайт LiveScore;

оздоровительный бренд Therabody;

криптовалютная биржа Binance.

У Роналду в инстаграме (продукт компании Meta, запрещенной в России) 597 миллионов подписчиков.

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси получает за рекламный пост 1,38 миллиона фунтов.

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