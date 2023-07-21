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Александр Жулин рассказал о небинарном фигуристе ЛеДюке

21 июля 2023, 16:34

Александр Жулин выразил свое мнение о фигуристах из США Тимоти ЛеДюке и Адаме Риппоне.

– Вы говорите, что толерантны, но при этом от вас доставалось и Тимоти ЛеДюку, и Адаму Риппону недавно прилетело.

– Ну ЛеДюк совсем с ума сошел. Он сказал, что он дерево или кто. Оно? Он сказал, что оно. Не он, не она…

Что значит «небинарный атлет»? Ну хорошо, ну почему я, Александр Жулин, заслуженный тренер России, тренер олимпийских чемпионов, должен обсуждать этого ЛеДюка? В принципе. Почему мы вообще он нем разговариваем.

Я понимаю, что если я завтра со свиньей займусь сексом, завтра об этом напишут все газеты: Жулин, имея троих дочерей и жену-красавицу, трахнул свинью.

– Конечно, напишут.

– Вот! И они этим и пользуются. Это ЛеДюк. Я, говорит, оно. Я чувствую себя деревом и хочу трахаться с облаками. Ну это смешно.

– Зачем его обижать?

– Потому что хочу. Мне противно об это разговаривать. А Риппон обижает Камилу Валиеву: вот она там… Ты себя-то видел? И Камилу Валиеву. Как можно сравнивать? Почему Камила Валиева не высказывается про Риппона? Потому что он дерьмо, вот и все. А у нее нет времени о нем высказываться, она тренируется, прыгает четверной тулуп на такой высоте.

А какой-то Риппон с Эшли Вагнер, которая ничего не выиграла, обсуждают. Поэтому я и сказал: ему бы заткнуться. Мне просто обидно, что русских обижают и обижают. Обижает-то кто? Кто они такие? – сказал Жулин в эфире шоу «На два слова».

Источник: НаДваСлова
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