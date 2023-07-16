Тухель: «Мане провел неудовлетворительный сезон и не оправдал ожиданий»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о своем нападающем Садио Мане. На него клуб не рассчитывает в будущем.
- В прошлом сезоне Мане забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 38 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- По ходу прошлого сезона Мане подрался в раздевалке с партнером Лероем Сане.
«У Мане получился неудовлетворительный сезон, он не оправдал ни клубных ожиданий, ни своих.
На его позиции очень высокая конкуренция. На нее претендуют Кингсли Коман и Серж Гнабри. Выдерживать конкуренцию Мане сложно.
Посмотрим, что будет дальше по Садио», – сказал Тухель.
Источник: Sport1