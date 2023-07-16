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    • Тухель: «Мане провел неудовлетворительный сезон и не оправдал ожиданий»

    Тухель: «Мане провел неудовлетворительный сезон и не оправдал ожиданий»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о своем нападающем Садио Мане. На него клуб не рассчитывает в будущем.

    • В прошлом сезоне Мане забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 38 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
    • По ходу прошлого сезона Мане подрался в раздевалке с партнером Лероем Сане.

    «У Мане получился неудовлетворительный сезон, он не оправдал ни клубных ожиданий, ни своих.

    На его позиции очень высокая конкуренция. На нее претендуют Кингсли Коман и Серж Гнабри. Выдерживать конкуренцию Мане сложно.

    Посмотрим, что будет дальше по Садио», – сказал Тухель.

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    Источник: Sport1

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