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  • Тухель: «Мане провел неудовлетворительный сезон и не оправдал ожиданий»

Тухель: «Мане провел неудовлетворительный сезон и не оправдал ожиданий»

16 июля 2023, 13:16
1

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о своем нападающем Садио Мане. На него клуб не рассчитывает в будущем.

  • В прошлом сезоне Мане забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 38 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
  • По ходу прошлого сезона Мане подрался в раздевалке с партнером Лероем Сане.

«У Мане получился неудовлетворительный сезон, он не оправдал ни клубных ожиданий, ни своих.

На его позиции очень высокая конкуренция. На нее претендуют Кингсли Коман и Серж Гнабри. Выдерживать конкуренцию Мане сложно.

Посмотрим, что будет дальше по Садио», – сказал Тухель.

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Источник: Sport1
Германия. Бундеслига Бавария Мане Садио Тухель Томас
Комментарии (1)
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zigbert
1689533879
Сложно будет Мане с таким характером продолжать выступать за Баварию.
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