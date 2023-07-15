«Манчестер Юнайтед» готов подписать Кейна, но при одном условии

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.
При этом клуб не намерен конкурировать за форварда текущим летом.
«МЮ» готов подписать 29-летнего футболиста, если через год он станет свободным агентом.
Сейчас же «Юнайтед» сосредоточен на кандидатуре Расмуса Хойлунда из «Аталанты».
- В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
- Главными претендентами на него считаются «Бавария» и «ПСЖ».
- Если англичанин продлит контракт с «Тоттенхэмом», то войдет в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.
Источник: Daily Mail