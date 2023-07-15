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    • «Манчестер Юнайтед» готов подписать Кейна, но при одном условии

    «Манчестер Юнайтед» готов подписать Кейна, но при одном условии

    «Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

    При этом клуб не намерен конкурировать за форварда текущим летом.

    «МЮ» готов подписать 29-летнего футболиста, если через год он станет свободным агентом.

    Сейчас же «Юнайтед» сосредоточен на кандидатуре Расмуса Хойлунда из «Аталанты».

    • В сезоне-2022/23 Кейн забил 32 гола и сделал 5 ассистов в 49 матчах.
    • Главными претендентами на него считаются «Бавария» и «ПСЖ».
    • Если англичанин продлит контракт с «Тоттенхэмом», то войдет в топ-3 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

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    Источник: Daily Mail

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