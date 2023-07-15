«Манчестер Юнайтед» готов подписать Кейна, но при одном условии

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

При этом клуб не намерен конкурировать за форварда текущим летом.

«МЮ» готов подписать 29-летнего футболиста, если через год он станет свободным агентом.

Сейчас же «Юнайтед» сосредоточен на кандидатуре Расмуса Хойлунда из «Аталанты».