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    • Кейн войдет в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ, если продлит контракт с «Тоттенхэмом»

    Кейн войдет в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ, если продлит контракт с «Тоттенхэмом»

    Руководство «Тоттенхэма» надеется убедить Гарри Кейна подписать новый контракт.

    Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2024 года.

    В лондонском клубе обещают поднять зарплату нападающего до 400 тысяч фунтов в неделю.

    Больше в АПЛ зарабатывают только игроки «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне (425 000 фунтов в неделю) и Эрлинг Холанд (402 250 фунтов в неделю).

    Однако Кейн дал понять, что финансовый аспект не будет для него решающим. Он хочет оценить перспективы нового спортивного проекта «Тоттенхэма» после назначения Анге Постекоглу на пост главного тренера.

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    Источник: The Telegraph

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