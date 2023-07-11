Кейн войдет в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ, если продлит контракт с «Тоттенхэмом»

Руководство «Тоттенхэма» надеется убедить Гарри Кейна подписать новый контракт.

Действующее соглашение между сторонами истекает 30 июня 2024 года.

В лондонском клубе обещают поднять зарплату нападающего до 400 тысяч фунтов в неделю.

Больше в АПЛ зарабатывают только игроки «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне (425 000 фунтов в неделю) и Эрлинг Холанд (402 250 фунтов в неделю).

Однако Кейн дал понять, что финансовый аспект не будет для него решающим. Он хочет оценить перспективы нового спортивного проекта «Тоттенхэма» после назначения Анге Постекоглу на пост главного тренера.