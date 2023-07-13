Депутат Мособлдумы высказался об отказе шведских клубов от игроков КХЛ

Олег Жолобов, бывший министр физической культуры и спорта Московской области и нынешний депутат Московской областной Думы, выразил мнение о возможности последовательности некоторых стран шведским клубам, которые отказались принимать хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ранее было объявлено, что «Юргорден» стал третьим шведским клубом, запретившим привлекать игроков и персонал из КХЛ, которые играли после 24 февраля 2022 года.

«Спорт так устроен, что нужен постоянный обмен. Наши уезжали туда, потом возвращались, без этого обмена в спорте будет сложно. Бутылочное горлышко станет уже и уезжать будет некуда.

Грубо говоря, одна страна закрылась, и я не исключаю, что этому примеру последуют и другие страны. Пойдет такая цепная реакция, и другие страны начнут заниматься этой фигней.

Хотя я знаю, что наша девчонка играет в гандбол в Норвегии, и недавно стала чемпионкой. Они к этому по-другому относятся. Тут еще многое от вида спорта зависит»