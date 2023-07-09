Федотов подписал контракт с ЦСКА без трансферной карты («СЭ»)

Трансферная карта Ивана Федотова не была использована при подписании контракта с ЦСКА.

Информация о том, что 26-летний вратарь заключил двухлетнее соглашение с ЦСКА без предоставления трансферной карты, стала известна из источников «СЭ».

По данным источников, это означает, что решение КХЛ о признании договора действительным было принято без консультации с Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

В соответствии с правилами ИИХФ, игрок без наличия трансферной карты не может быть допущен к участию в чемпионате.

В субботу ЦСКА официально объявил о подписании нового двухлетнего контракта с Иваном Федотовым. КХЛ зарегистрировала этот контракт. Однако заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что НХЛ уведомила КХЛ вечером вчерашнего дня о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».