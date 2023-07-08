Мбаппе: «Франция еще выиграет чемпионат мира»

Будь он каким-нибудь Дзюбой (да хрен с ним, Соболевым, к примеру), и говори он о сборной России, это было бы забавно. А так - да, Франция когда-то выиграет ЧМ. С Мбаппе или без него - детали. Сам Мбаппе нихрена не решает пока. Невелико чудо - выиграть чемпм Франции с ПСЖ в последние годы. Да и в сборной Франции победного состава Мбаппе не был Криштиану последних лет в Реал Мадриде. Так что будет ли Мбаппе - как повезёт, а Франция точно будет.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе планирует выиграть еще один чемпионат мира.
«Да, мы проиграли финал Аргентине в 2022 году. Но мы вернемся. Думаю, выиграем еще один чемпионат мира. Надеюсь, через несколько лет я скажу, что то поражение от Аргентины было к лучшему. Я научился жить с этим поражением, двигаюсь дальше», – сказал Мбаппе.
- Килиан в финале катарского ЧМ оформил хет-трик, но его команда уступила в серии пенальти.
- Мбаппе помог Франции выиграть ЧМ-2018.
- На том турнире форвард был признан лучшим молодым игроком.