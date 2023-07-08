Мбаппе: «Франция еще выиграет чемпионат мира»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе планирует выиграть еще один чемпионат мира.

«Да, мы проиграли финал Аргентине в 2022 году. Но мы вернемся. Думаю, выиграем еще один чемпионат мира. Надеюсь, через несколько лет я скажу, что то поражение от Аргентины было к лучшему. Я научился жить с этим поражением, двигаюсь дальше», – сказал Мбаппе.