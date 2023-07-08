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    Мбаппе: «Франция еще выиграет чемпионат мира»

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе планирует выиграть еще один чемпионат мира.

    «Да, мы проиграли финал Аргентине в 2022 году. Но мы вернемся. Думаю, выиграем еще один чемпионат мира. Надеюсь, через несколько лет я скажу, что то поражение от Аргентины было к лучшему. Я научился жить с этим поражением, двигаюсь дальше», – сказал Мбаппе.

    • Килиан в финале катарского ЧМ оформил хет-трик, но его команда уступила в серии пенальти.
    • Мбаппе помог Франции выиграть ЧМ-2018.
    • На том турнире форвард был признан лучшим молодым игроком.

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    Источник: France Football

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    Сегодня, 19:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3560

      momwig_ 21 минуту назад

      Будь он каким-нибудь Дзюбой (да хрен с ним, Соболевым, к примеру), и говори он о сборной России, это было бы забавно. А так - да, Франция когда-то выиграет ЧМ. С Мбаппе или без него - детали. Сам Мбаппе нихрена не решает пока. Невелико чудо - выиграть чемпм Франции с ПСЖ в последние годы. Да и в сборной Франции победного состава Мбаппе не был Криштиану последних лет в Реал Мадриде. Так что будет ли Мбаппе - как повезёт, а Франция точно будет.

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