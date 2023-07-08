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    В США выпустили пиво в честь Месси

    Пивоваренная компания Prison Pals Brewing Co запустила продажу нового пенного напитка.

    Пиво называется GOAT Beer. Его выпуск посвящен переходу Лионеля Месси в «Интер Майами».

    Банка выполнена в розовом и черном цветах – это клубные цвета новой команды 36-летнего аргентинца.

    • Дебют Месси ожидается 21 июля.
    • Он перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
    • GOAT – аббревиатура, состоящая из букв, обозначающих Greatest Of All Time («величайший из всех времен»).

    Фото: твиттер WeTheNagas

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    Источник: Goal

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