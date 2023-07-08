В США выпустили пиво в честь Месси

Пивоваренная компания Prison Pals Brewing Co запустила продажу нового пенного напитка.
Пиво называется GOAT Beer. Его выпуск посвящен переходу Лионеля Месси в «Интер Майами».
Банка выполнена в розовом и черном цветах – это клубные цвета новой команды 36-летнего аргентинца.
- Дебют Месси ожидается 21 июля.
- Он перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» в качестве свободного агента.
- GOAT – аббревиатура, состоящая из букв, обозначающих Greatest Of All Time («величайший из всех времен»).
Фото: твиттер WeTheNagas
Источник: Goal