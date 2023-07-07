Слуцкая надеется, что Костомаров вернется на лед

Ирина Слуцкая, двукратный мировой чемпион по фигурному катанию, выразила надежду на то, что Роман Костомаров, олимпийский чемпион, сможет вновь выйти на лед. Ранее Костомаров демонстрировал свои тренировки с протезами на ногах после нескольких ампутаций, вызванных осложнениями от пневмонии.

«Хочу пожелать Роме, чтобы его реабилитация происходила быстрее. К сожалению, мы не так много общаемся. Мы все очень переживали за него, я рада, что Ромка жив.

Он герой нашего времени. Это было очень сложно и страшно. Ему придется подстраиваться под жизнь.

Мне бы очень хотелось его увидеть на льду. Он всегда отличался профессионализмом. Он неподражаем».