Бритни Спирс получила по лицу от охранника игрока НБА: она схватила баскетболиста сзади

Знаменитая американская певица Бритни Спирс получила удар по лицу, пытаясь сфотографироваться с новичком «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой, сообщает TMZ Sports.

Спирс заметила Вембаньяму в ресторане и подошла к нему, чтобы сделать фото. Она похлопала француза по плечу, а в ответ начальник службы безопасности «Сперс» Дэмиан Смит ударил ее по лицу и сбил с ног.

Позже Смит извинился перед Спирс и объяснил, что не узнал ее и просто выполнял свою работу.

Вембаньяма представил свою версию событий:

«Я не должен был останавливаться. А этот человек все звал меня: «Сэр, сэр». Потом этот человек схватил меня сзади. Я не видел, что произошло, потому что шел вперед и не останавливался.

Этот человек схватил меня сзади – не за плечо, она схватила меня сзади. Знаю, что охрана оттолкнула ее. Не знаю, с какой силой, но охрана оттолкнула ее. Я не стал останавливаться и смотреть, просто зашел внутрь и насладился отличным ужином.

Мне казалось, что не случилось ничего особенного, но затем охрана «Сперс» сказала мне, что это была Бритни Спирс. Сначала я подумал: «Да вы шутите». Я не видел ее лица, не смотрел на нее».