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    • Бритни Спирс получила по лицу от охранника игрока НБА: она схватила баскетболиста сзади

    Бритни Спирс получила по лицу от охранника игрока НБА: она схватила баскетболиста сзади

    Знаменитая американская певица Бритни Спирс получила удар по лицу, пытаясь сфотографироваться с новичком «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой, сообщает TMZ Sports.

    Спирс заметила Вембаньяму в ресторане и подошла к нему, чтобы сделать фото. Она похлопала француза по плечу, а в ответ начальник службы безопасности «Сперс» Дэмиан Смит ударил ее по лицу и сбил с ног.

    Позже Смит извинился перед Спирс и объяснил, что не узнал ее и просто выполнял свою работу.

    Вембаньяма представил свою версию событий:

    «Я не должен был останавливаться. А этот человек все звал меня: «Сэр, сэр». Потом этот человек схватил меня сзади. Я не видел, что произошло, потому что шел вперед и не останавливался.

    Этот человек схватил меня сзади – не за плечо, она схватила меня сзади. Знаю, что охрана оттолкнула ее. Не знаю, с какой силой, но охрана оттолкнула ее. Я не стал останавливаться и смотреть, просто зашел внутрь и насладился отличным ужином.

    Мне казалось, что не случилось ничего особенного, но затем охрана «Сперс» сказала мне, что это была Бритни Спирс. Сначала я подумал: «Да вы шутите». Я не видел ее лица, не смотрел на нее».

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 10:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +717

      FCSpartakM 1 минуту назад

      как она до его плеча достанет?

      0
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      Рейтинг: +3790

      acor94 1 час назад

      Кстати, а охранников можно призывать к ответвенности на нанесение побоев? Я бы на месте Бритни засадил бы его на пару лет. Его работа бить людей? Я не совсем понял.

      1
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      Рейтинг: +13

      valcboston > acor94 23 минуты назад

      "Представители певицы обратились с заявлением в полицию Лас-Вегаса о физическом насилии....Официальный представитель правоохранительных органов подтвердил, что расследование этого инцидента было начато. Он также добавил, что, вероятно, дело будет передано в окружную прокуратуру..."

      0
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      Рейтинг: +5085

      fakeid 1 час назад

      на её месте должна была быть заремба.

      0
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      Рейтинг: +14578

      R_a_i_n > fakeid 58 минут назад

      Или ты!

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      Рейтинг: +1271

      Спартач80 > fakeid 33 минуты назад

      А разбитое ипало постоянно,почему то у тебя....

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      Рейтинг: +153

      Айболид 1 час назад

      Чего-то опять бандерлятиной потянуло .

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      Рейтинг: +13

      valcboston > Айболид 20 минут назад

      Письмо написал путину, в котором ты жалуешься что военкомат твои права нарушают не давая пройти на СВО ?

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      Рейтинг: +13

      valcboston 1 час назад

      Вот Спирс как опустилась.Она ж вроде звезда, зачем ей какой то банянма ?

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