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  • Бритни Спирс получила по лицу от охранника игрока НБА: она схватила баскетболиста сзади

Бритни Спирс получила по лицу от охранника игрока НБА: она схватила баскетболиста сзади

7 июля 2023, 10:46
3

Знаменитая американская певица Бритни Спирс получила удар по лицу, пытаясь сфотографироваться с новичком «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой, сообщает TMZ Sports.

Спирс заметила Вембаньяму в ресторане и подошла к нему, чтобы сделать фото. Она похлопала француза по плечу, а в ответ начальник службы безопасности «Сперс» Дэмиан Смит ударил ее по лицу и сбил с ног.

Позже Смит извинился перед Спирс и объяснил, что не узнал ее и просто выполнял свою работу.

Вембаньяма представил свою версию событий:

«Я не должен был останавливаться. А этот человек все звал меня: «Сэр, сэр». Потом этот человек схватил меня сзади. Я не видел, что произошло, потому что шел вперед и не останавливался.

Этот человек схватил меня сзади – не за плечо, она схватила меня сзади. Знаю, что охрана оттолкнула ее. Не знаю, с какой силой, но охрана оттолкнула ее. Я не стал останавливаться и смотреть, просто зашел внутрь и насладился отличным ужином.

Мне казалось, что не случилось ничего особенного, но затем охрана «Сперс» сказала мне, что это была Бритни Спирс. Сначала я подумал: «Да вы шутите». Я не видел ее лица, не смотрел на нее».

Источник: ESPN
Оффтоп
Комментарии (3)
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acor94
1688719361
Кстати, а охранников можно призывать к ответвенности на нанесение побоев? Я бы на месте Бритни засадил бы его на пару лет. Его работа бить людей? Я не совсем понял.
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FCSpartakM
1688723516
как она до его плеча достанет?
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