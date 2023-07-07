«ПСЖ» дал Мбаппе агрессивный ответ на письмо об уходе

«ПСЖ» ответил на письмо нападающего Килиана Мбаппе о желании уйти из клуба в 2024 году.

По информации L’Equipe, парижский клуб 3 июля выслал ответ футболисту, в котором осудил его действия и сообщил об ущербе, которые нанесло его письмо.

«Мы обсуждали крайне амбициозный трансферный план, который смогли реализовать лишь частично из-за нынешних условий и установленных ограничений.

Данные условия совершенно от нас не зависят, но тем не менее мы пытались удовлетворить ваши запросы – хотя не стали бы делать это больше ни для кого из-за фатальных последствий для клуба», – говорится в письме «ПСЖ».

Утверждается, что письмо было написано в агрессивном тоне.