«ПСЖ» дал Мбаппе агрессивный ответ на письмо об уходе

«ПСЖ» ответил на письмо нападающего Килиана Мбаппе о желании уйти из клуба в 2024 году.
По информации L’Equipe, парижский клуб 3 июля выслал ответ футболисту, в котором осудил его действия и сообщил об ущербе, которые нанесло его письмо.
«Мы обсуждали крайне амбициозный трансферный план, который смогли реализовать лишь частично из-за нынешних условий и установленных ограничений.
Данные условия совершенно от нас не зависят, но тем не менее мы пытались удовлетворить ваши запросы – хотя не стали бы делать это больше ни для кого из-за фатальных последствий для клуба», – говорится в письме «ПСЖ».
Утверждается, что письмо было написано в агрессивном тоне.
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Источник: RMC Sport