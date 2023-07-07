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    «ПСЖ» дал Мбаппе агрессивный ответ на письмо об уходе

    «ПСЖ» ответил на письмо нападающего Килиана Мбаппе о желании уйти из клуба в 2024 году.

    По информации L’Equipe, парижский клуб 3 июля выслал ответ футболисту, в котором осудил его действия и сообщил об ущербе, которые нанесло его письмо.

    «Мы обсуждали крайне амбициозный трансферный план, который смогли реализовать лишь частично из-за нынешних условий и установленных ограничений.

    Данные условия совершенно от нас не зависят, но тем не менее мы пытались удовлетворить ваши запросы – хотя не стали бы делать это больше ни для кого из-за фатальных последствий для клуба», – говорится в письме «ПСЖ».

    Утверждается, что письмо было написано в агрессивном тоне.

    • «Реал» и «Ливерпуль» готовят предложения по форварду.
    • «ПСЖ» торопит игрока с решением по будущему, чтобы не платить 40-миллионный бонус за лояльность.

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    Источник: RMC Sport

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