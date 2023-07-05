Тренер Ковпанец: «Как сестры Мальковы оказались в Сирии, я понятия не имею»

Сергей Ковпанец дал комментарий относительно участия сестер Мальковых на Панарабских играх.

Татьяна и Дарья Мальковы были включены в список участников турнира от команды Сирии. В профилях обеих произошли изменения имен, а у Дарьи была также изменена дата рождения.

«Мы сами в шоке от этой информации и сейчас пытаемся выяснить, что случилось. Как сестры Мальковы оказались в Сирии, да еще и с искаженным вариантом фамилии и даты рождения – я понятия не имею. Еще в июне они выступали на чемпионате России.

Пытались с ними связаться, но ни спортсменки, ни их отец-тренер на связь не выходят. Понятно, что речь о дружественной стране, но так переходы не делаются. Это какая-то авантюра», – заявил Sports.ru старший тренер сборной России по велоспорту.