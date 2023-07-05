Железняков охарактеризовал Тутберидзе: «Этери – ранимый человек. За этой холодной личностью скрывается теплый огонек»

Хореограф Алексей Железняков охарактеризовал Этери Тутберидзе. Он назвал ее сильной, но ранимой женщиной.

«Я считаю, что Этери – ранимый человек, но она это все переживает внутри. Иногда мне даже кажется, что человек должен выплескивать свои эмоции, нельзя все хранить в себе. Это тяжело.

И я отлично понимаю, что многие ситуации ей очень тяжело пережить внутри, но она никогда этого не покажет. В этом сила, она очень сильная женщина. Но Этери – ранимый человек.

За этой холодной личностью, за этой холодной Снежной королевой, как о ней говорят, скрывается теплый огонек внутри», – сказал Железняков.