Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Железняков охарактеризовал Тутберидзе: «Этери – ранимый человек. За этой холодной личностью скрывается теплый огонек»

    Железняков охарактеризовал Тутберидзе: «Этери – ранимый человек. За этой холодной личностью скрывается теплый огонек»

    Хореограф Алексей Железняков охарактеризовал Этери Тутберидзе. Он назвал ее сильной, но ранимой женщиной.

    «Я считаю, что Этери – ранимый человек, но она это все переживает внутри. Иногда мне даже кажется, что человек должен выплескивать свои эмоции, нельзя все хранить в себе. Это тяжело.

    И я отлично понимаю, что многие ситуации ей очень тяжело пережить внутри, но она никогда этого не покажет. В этом сила, она очень сильная женщина. Но Этери – ранимый человек.

    За этой холодной личностью, за этой холодной Снежной королевой, как о ней говорят, скрывается теплый огонек внутри», – сказал Железняков.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 03:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 