Путин пригласил команды из стран ШОС на Международный фестиваль студенческого спорта в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин позвал сборные стран ШОС на Международный фестиваль университетского спорта. Он состоится в Екатеринбурге.

ШОС – Шанхайская организация сотрудничества. Она включает такие страны, как Индия, Казахстан, Иран, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

«Приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС а также БРИКС и СНГ», – сказал Владимир Путин на онлайн-саммите ШОС.

Он добавил, что российские идеи спортивного сотрудничества в рамках ШОС получили отклик в странах объединения.