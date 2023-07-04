Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Путин пригласил команды из стран ШОС на Международный фестиваль студенческого спорта в Екатеринбурге

    Путин пригласил команды из стран ШОС на Международный фестиваль студенческого спорта в Екатеринбурге

    Президент России Владимир Путин позвал сборные стран ШОС на Международный фестиваль университетского спорта. Он состоится в Екатеринбурге.

    • ШОС – Шанхайская организация сотрудничества. Она включает такие страны, как Индия, Казахстан, Иран, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

    «Приглашаю сборные команды из всех ваших стран в российский город Екатеринбург, где в августе пройдет Международный фестиваль университетского спорта с участием атлетов из государств ШОС а также БРИКС и СНГ», – сказал Владимир Путин на онлайн-саммите ШОС.

    Он добавил, что российские идеи спортивного сотрудничества в рамках ШОС получили отклик в странах объединения.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2023 23:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 