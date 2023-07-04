«Мы горды быть наследниками биатлонных традиций великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК». Представлена форма биатлонной сборной России

СБР представил форму сборной России по биатлону на новый сезон.

Концепция получила название «Биатлон с великим наследием».

«Традиционный алый цвет дизайнеры представили в новом прочтении, назвав его цветом наследия и традиций, паттерн отражает величие и многообразие природных ландшафтов России.

Элемент «заячьи уши», который прослеживается на экипировке, – фирменный знак российского бренда PROTEAM, производителя данных комплектов. Символ бренда – наш русский заяц-беляк, быстрый, шустрый и смекалистый.

Мы горды быть наследниками биатлонных традиций наших великих спортсменов, нести знамя их побед на уровне ДНК», – говорится в сообщении пресс-службы Союза биатлонистов России.