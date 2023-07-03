Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Так выглядит жизнь мечты: невероятная квартира Месси в Майами с лифтом для автомобилей – там Лео будет жить в США

    Так выглядит жизнь мечты: невероятная квартира Месси в Майами с лифтом для автомобилей – там Лео будет жить в США

    Не за горами дебют нападающего Лионеля Месси за «Интер Майами». Аргентинцу предстоит поднимать клуб с низов МЛС.

    Где будет жить игрок и его семья? С 2019 года Месси владеет шикарной недвижимостью в Майами. Это девятиэтажные апартаменты в небоскребе Porsche Design Tower с видом на пляж и Атлантический океан. Такое удовольствие стоило Лео более 9 миллионов долларов.

    В квартире шесть спален, в каждой отдельная ванная. Дизайн каждой оценивается в миллион долларов (отделка золотом и мрамором). В апартаментах есть личный кинотеатр, винный погреб. Есть лифт для подъема на крышу с бассейном с потрясающим видом на город.

    В здании есть ресторан для жильцов. Среди них множество богатых выходцев из Южной Америки.

    Еще одна интересная фишка – лифты для автомобилей, которые позволяют поднимать кары прямо на тот этаж, где ты живешь. Можно наблюдать за собственным автопарком прямо из гостиной.

    В Porsche Design Tower 60 этажей. Самые дорогие апартаменты здесь стоят 32 миллиона долларов.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 