Так выглядит жизнь мечты: невероятная квартира Месси в Майами с лифтом для автомобилей – там Лео будет жить в США

Не за горами дебют нападающего Лионеля Месси за «Интер Майами». Аргентинцу предстоит поднимать клуб с низов МЛС.

Где будет жить игрок и его семья? С 2019 года Месси владеет шикарной недвижимостью в Майами. Это девятиэтажные апартаменты в небоскребе Porsche Design Tower с видом на пляж и Атлантический океан. Такое удовольствие стоило Лео более 9 миллионов долларов.

В квартире шесть спален, в каждой отдельная ванная. Дизайн каждой оценивается в миллион долларов (отделка золотом и мрамором). В апартаментах есть личный кинотеатр, винный погреб. Есть лифт для подъема на крышу с бассейном с потрясающим видом на город.

В здании есть ресторан для жильцов. Среди них множество богатых выходцев из Южной Америки.

Еще одна интересная фишка – лифты для автомобилей, которые позволяют поднимать кары прямо на тот этаж, где ты живешь. Можно наблюдать за собственным автопарком прямо из гостиной.

В Porsche Design Tower 60 этажей. Самые дорогие апартаменты здесь стоят 32 миллиона долларов.