Город грехов: сотрудница борделя из Невады придумала, как поблагодарить хоккеистов «Вегаса» за победу в Кубке Стэнли

Хоккеистам «Вегаса» после победы в Кубке Стэнли предоставлена возможность поучаствовать в оргии.

Официальная сотрудница секс-индустрии из Невады Элис Литтл сообщила, что она и коллеги по ремеслу хотят лично отблагодарить спортсменов за исторический трофей.

«Мы здесь, в Городе грехов, любим «Голден Найтс» больше, чем саму жизнь. Я не могу выразить словами радость, которую испытываю сейчас, когда команда выиграла свой первый в истории Кубок Стэнли, поэтому я собираюсь выразить это своими действиями.

Десятки дам, включая меня, готовы и ждут на Chicken Ranch, чтобы доставить «рыцарям» любое плотское наслаждение, и за неподобающее поведение не будет абсолютно никаких штрафов. Бордель весь ваш, мальчики! Бесплатно! За мой счет!» – сказала жрица любви Литтл.

Она обещает хоккеистам самую экстравагантную оргию, которая только возможна.