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    • Город грехов: сотрудница борделя из Невады придумала, как поблагодарить хоккеистов «Вегаса» за победу в Кубке Стэнли

    Город грехов: сотрудница борделя из Невады придумала, как поблагодарить хоккеистов «Вегаса» за победу в Кубке Стэнли

    Хоккеистам «Вегаса» после победы в Кубке Стэнли предоставлена возможность поучаствовать в оргии.

    Официальная сотрудница секс-индустрии из Невады Элис Литтл сообщила, что она и коллеги по ремеслу хотят лично отблагодарить спортсменов за исторический трофей.

    «Мы здесь, в Городе грехов, любим «Голден Найтс» больше, чем саму жизнь. Я не могу выразить словами радость, которую испытываю сейчас, когда команда выиграла свой первый в истории Кубок Стэнли, поэтому я собираюсь выразить это своими действиями.

    Десятки дам, включая меня, готовы и ждут на Chicken Ranch, чтобы доставить «рыцарям» любое плотское наслаждение, и за неподобающее поведение не будет абсолютно никаких штрафов. Бордель весь ваш, мальчики! Бесплатно! За мой счет!» – сказала жрица любви Литтл.

    Она обещает хоккеистам самую экстравагантную оргию, которая только возможна.

    • «Вегас» основан в 2017 году.
    • В финальной серии Кубка Стэнли команда победила «Флориду» со счетом 4:1.
    • Ранее стрип-клуб из Лас-Вегаса пообещал хоккеистам «Вегаса» пожизненные абонементы за Кубок Стэнли.

    Источник: Sports.ru

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