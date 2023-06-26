«Реал» опасается публично обсуждать трансфер Мбаппе

«Реал» не отказался от идеи купить Килиана Мбаппе этим летом, но не будет говорить об этом открыто.

В мадридском клубе считают, что в прошлый раз сделка сорвалась из-за публичных обсуждений, поэтому опасается повторения такого сценария.

Сам 24-летний форвард «ПСЖ» тоже готов к смене команды, несмотря на заявления о желании остаться.