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    «Реал» опасается публично обсуждать трансфер Мбаппе

    «Реал» не отказался от идеи купить Килиана Мбаппе этим летом, но не будет говорить об этом открыто.

    В мадридском клубе считают, что в прошлый раз сделка сорвалась из-за публичных обсуждений, поэтому опасается повторения такого сценария.

    Сам 24-летний форвард «ПСЖ» тоже готов к смене команды, несмотря на заявления о желании остаться.

    • В мае 2022 года Мбаппе отказал «Реалу», несмотря на наличие договоренности.
    • Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
    • Несколько недель назад француз сообщил, что не будет активировать опцию продления следующим летом.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 20:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +92

      vaisboston 1 час назад

      Реал» опасается====
      Вот он какой Мммбаппппе.Опасный чертила.А я вам чо говорил. Хаххха

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