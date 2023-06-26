«Реал» опасается публично обсуждать трансфер Мбаппе

«Реал» не отказался от идеи купить Килиана Мбаппе этим летом, но не будет говорить об этом открыто.
В мадридском клубе считают, что в прошлый раз сделка сорвалась из-за публичных обсуждений, поэтому опасается повторения такого сценария.
Сам 24-летний форвард «ПСЖ» тоже готов к смене команды, несмотря на заявления о желании остаться.
- В мае 2022 года Мбаппе отказал «Реалу», несмотря на наличие договоренности.
- Он продлил контракт с «ПСЖ» по схеме «2+1».
- Несколько недель назад француз сообщил, что не будет активировать опцию продления следующим летом.
Источник: ESPN