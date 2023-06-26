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    • Российская теннисистка сменила гражданство и стала выступать за Францию

    Российская теннисистка сменила гражданство и стала выступать за Францию

    Уроженка Москвы Варвара Грачева официально вступила во французское гражданство. Теперь она выступает под другим триколором.

    22-летняя спортсменка, занимая 43-е место в мировом рейтинге, стала второй ракеткой Франции.

    • Грачева уже заработала за карьеру более 2 миллионов долларов призовых.
    • На высшем уровне девушка титулов не брала.
    • В 2023 году Грачева трижды обыграла представительниц топ-10 мирового рейтинга.

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    Источник: «Бомбардир»

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