Российская теннисистка сменила гражданство и стала выступать за Францию

Уроженка Москвы Варвара Грачева официально вступила во французское гражданство. Теперь она выступает под другим триколором.

22-летняя спортсменка, занимая 43-е место в мировом рейтинге, стала второй ракеткой Франции.

Грачева уже заработала за карьеру более 2 миллионов долларов призовых.

На высшем уровне девушка титулов не брала.

В 2023 году Грачева трижды обыграла представительниц топ-10 мирового рейтинга.

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