Президент «Сочи» раскрыл подробности ухода Бердыева

Президент «Сочи» Борис Ротенберг рассказал, почему Курбан Бердыев покинул пост главного тренера команды.

«Что касается неустойки, то нет, вообще ничего не было. Были договоренности, чисто товарищеские отношения.

Было ли приглашение Бердыева ошибкой? Нет, я так не считаю. Мы же с Курбаном Бекиевичем работали раньше, сотрудничали. Я знал, что это за тренер, и я пригласил его, потому что это сильный тренер с харизмой, который строил и делал хороший футбол, когда с «Рубином» два раза подряд становился чемпионом России. Но так получилось, что он не смог перестроиться.

Когда мы договаривались обо всем, я просил его, что он как маститый тренер должен сделать из команды жесткий коллектив. Это то, что не смог сделать (Вадим) Гаранин со своей мягкостью. Сборы прошли, но я увидел, что пошел другой футбол в матчах чемпионата, не тот, который я видел.

Я хотел видеть современный футбол, когда все атакуют и все защищаются. Он стал перестраивать полностью команду. Это путь вдолгую, и неизвестно, куда это перейдет, потому что это футбол, которого уже нет как такового.

Это устаревшая схема, идея. Мы поговорили, и спокойно, без обид он ушел», – объяснил Ротенберг.