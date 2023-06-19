В Бразилии придумали новый план по назначению Анчелотти тренером сборной

Бразильская конфедерация футбола (CBF) продолжает работать над приглашением Карло Анчелотти.
Ожидается, что тренер останется в «Реале» еще на сезон, а летом 2024 года сможет возглавить другую команду.
Чтобы в будущем заполучить Анчелотти, бразильцы готовы уже сейчас ввести в тренерский штаб сборной его сына Давиде.
Детали вероятного сотрудничества стороны обсудят в конце июня.
- Обязанности тренера бразильской сборной исполняет Рамон Менезес.
- Ранее команду возглавлял Тите – он ушел в отставку после ЧМ-2022.
- Давиде Анчелотти работает ассистентом своего отца с 2016 года.
Источник: ESPN