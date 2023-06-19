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    • В Бразилии придумали новый план по назначению Анчелотти тренером сборной

    В Бразилии придумали новый план по назначению Анчелотти тренером сборной

    Бразильская конфедерация футбола (CBF) продолжает работать над приглашением Карло Анчелотти.

    Ожидается, что тренер останется в «Реале» еще на сезон, а летом 2024 года сможет возглавить другую команду.

    Чтобы в будущем заполучить Анчелотти, бразильцы готовы уже сейчас ввести в тренерский штаб сборной его сына Давиде.

    Детали вероятного сотрудничества стороны обсудят в конце июня.

    • Обязанности тренера бразильской сборной исполняет Рамон Менезес.
    • Ранее команду возглавлял Тите – он ушел в отставку после ЧМ-2022.
    • Давиде Анчелотти работает ассистентом своего отца с 2016 года.

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    Источник: ESPN

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