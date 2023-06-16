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    • Футболистка сборной Швеции пожаловалась, что у ее команды проверяли гениталии перед ЧМ-2011

    Футболистка сборной Швеции пожаловалась, что у ее команды проверяли гениталии перед ЧМ-2011

    Нилла Фишер, бывшая футболистка сборной Швеции, рассказала, как ее команда проходила гендерный тест перед чемпионатом мира-2011.

    «Нам сказали не брить там в ближайшие дни – перед врачебной проверкой. Мы послушались, но в то же время задавались вопросами: «Как до этого дошло? Почему нас заставляют это делать? Можем ли мы отказаться?».

    При этом все хотели сыграть на турнире. Поэтому пришлось сделать это дерьмо, каким бы унизительным оно ни было», – написала Фишер в своей книге.

    «Как это происходило? Я быстро сняла нижнее белье. Врач кивнул, сделал пометку», – добавила шведка в интервью газете Aftonbladet.

    • Турнир проходил в Германии.
    • Шведки заняли 3-е место, победив в бронзовом матче Францию (2:1).
    • Фишер – открытая лесбиянка. У нее на ЧМ-2011 5 матчей, гол.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 12:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +523

      НикКин 18 минут назад

      Не а как вы хотели мало ли там девушка сюрпризом доверяй но проверяй ))))

      0
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      Рейтинг: +211

      odessakmv 41 минуту назад

      Интересно, как в штатном расписании ФИФА должность этого.... мммм... специалиста называется?!?!

      1
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