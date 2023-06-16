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  • Футболистка сборной Швеции пожаловалась, что у ее команды проверяли гениталии перед ЧМ-2011

Футболистка сборной Швеции пожаловалась, что у ее команды проверяли гениталии перед ЧМ-2011

16 июня 2023, 12:25
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Нилла Фишер, бывшая футболистка сборной Швеции, рассказала, как ее команда проходила гендерный тест перед чемпионатом мира-2011.

«Нам сказали не брить там в ближайшие дни – перед врачебной проверкой. Мы послушались, но в то же время задавались вопросами: «Как до этого дошло? Почему нас заставляют это делать? Можем ли мы отказаться?».

При этом все хотели сыграть на турнире. Поэтому пришлось сделать это дерьмо, каким бы унизительным оно ни было», – написала Фишер в своей книге.

«Как это происходило? Я быстро сняла нижнее белье. Врач кивнул, сделал пометку», – добавила шведка в интервью газете Aftonbladet.

  • Турнир проходил в Германии.
  • Шведки заняли 3-е место, победив в бронзовом матче Францию (2:1).
  • Фишер – открытая лесбиянка. У нее на ЧМ-2011 5 матчей, гол.

Источник: Daily Mail
Весь мир
Комментарии (2)
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odessakmv
1686909414
Интересно, как в штатном расписании ФИФА должность этого.... мммм... специалиста называется?!?!
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НикКин
1686910837
Не а как вы хотели мало ли там девушка сюрпризом доверяй но проверяй ))))
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