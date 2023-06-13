Во Франции сообщили о желании Мбаппе уйти в «Реал» этим летом: уже есть реакция Килиана

Сегодня издание Le Parisien опубликовало инсайд по поводу будущего Килиана Мбаппе.

По информации источника, 24-летний футболист хочет уйти из «ПСЖ» в «Реал» уже в этом году.

Француз якобы обсуждал потенциальный трансфер с Флорентино Пересом после отъезда Карима Бензема в Саудовскую Аравию.

Сам Мбаппе через время жестко отреагировал на публикацию Le Parisien.

«Ложь! И снова – чем громче слух, тем сильнее он расходится.

Я уже говорил, что останусь в следующем сезоне там, где счастлив, – в «ПСЖ», – написал нападающий в соцсетях.