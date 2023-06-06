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    • Месси разочарован действиями «Барселоны» по его возвращению в клуб

    Месси разочарован действиями «Барселоны» по его возвращению в клуб

    Лионель Месси хочет как можно быстрее выбрать новый клуб.

    Приоритет 35-летнего футболиста – возвращение в «Барселону», но каталонцы не спешат делать ему официальное предложение.

    Это разочаровывает аргентинца – он устал от неопределенности вокруг своего будущего и собирается принять решение в самое ближайшее время.

    Месси готов вернуться в «Барсу» на минимальную зарплату (200 тысяч евро в год), но Ла Лига выступает против фиктивного оклада и настаивает, чтобы он зарабатывал не менее 25 миллионов.

    • На нападающего также претендуют «Интер Майами» и саудовские клубы.
    • Месси – воспитанник «Барселоны».
    • Он получил статус свободного агента в связи с истечением контракта с «ПСЖ».

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    Источник: Sport.es

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    06.06.2023 14:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20210

      Cleaner 7 часов назад

      Нафига Барселоне СТАРПЕР. Звездный на всю голову. Проблем будет больше, чем плюсов...

      0
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      Рейтинг: +1887

      Fialet 7 часов назад

      Понятно, разочарован. Думал что ему жёпу будут лизать, а они не лижуть.

      0
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      Рейтинг: +583

      eugen-han 10 часов назад

      Месси надо понять, что сейчас настала пора, когда ему нужно будет выбирать между футболом и деньгами. Если первое, то пожалуй можно и в Барселону на те условия, что предлагаются. Ну а если второе, то это пожалуй к арабам, в частности к Роналдо, который с этим определился раньше.

      0
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      Рейтинг: +1184

      Александр52 11 часов назад

      КАкая это лживая Ла Лига. Месси наказан дважды. Первый раз это Испания, за то что он в старые времена выбрал Аргентину, а не Испанию. И второй раз его наказала Франция, что он выиграл ЧМ-22, и лишил Францию чемпионского титула. Что Франция, что Испания, ему будут мстить вечно. Он великий игрок. Пусть он играет или За Саудитов, либо за Американцев. Европу надо забыть они мстительны.

      0
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      Рейтинг: +20210

      Cleaner > Александр52 7 часов назад

      Францию титула решил лягушачий тренер сборной Франции, когда не поставил Бензема на финальную игру. Бензема на тот момент был на пике формы. Именно его не хватило Франции для победы.

      0
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      Рейтинг: +12543

      DeStar 13 часов назад

      бред конечно, ла лига запрещает барсе платить меньше 25 лямов, и одновременно ипут барсу за долги и бабки?) офигели совсем?

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      Рейтинг: +1466

      Таврида > DeStar 12 часов назад

      Ага, кретинизм в квадрате. С каких пор 200 тысяч евро стали "фиктивными" и с хрена ли чинуши из Ла Лиги устанавливают зарплату игроку в клубе, может они её из своего кармана собрались платить?

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