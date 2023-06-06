Месси разочарован действиями «Барселоны» по его возвращению в клуб

Лионель Месси хочет как можно быстрее выбрать новый клуб.

Приоритет 35-летнего футболиста – возвращение в «Барселону», но каталонцы не спешат делать ему официальное предложение.

Это разочаровывает аргентинца – он устал от неопределенности вокруг своего будущего и собирается принять решение в самое ближайшее время.

Месси готов вернуться в «Барсу» на минимальную зарплату (200 тысяч евро в год), но Ла Лига выступает против фиктивного оклада и настаивает, чтобы он зарабатывал не менее 25 миллионов.

На нападающего также претендуют «Интер Майами» и саудовские клубы.

Месси – воспитанник «Барселоны».

Он получил статус свободного агента в связи с истечением контракта с «ПСЖ».

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