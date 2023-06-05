Тюкавин женился на дочери шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вступил в брак с Аленой Шабуровой.
О свадьбе сообщила пресс-служба московского клуба. Футболист сделал предложение своей возлюбленной в феврале.
- 20-летний Тюкавин и 21-летняя Шабурова знакомы с 2016 года.
- Их отцы играли вместе в хоккей с мячом в составе «Динамо».
- Шабуров – шестикратный чемпион мира по этому виду спорта.
- Также сегодня стало известно о женитьбе Федора Смолова и Карины Истоминой, а также Константина Кучаева и Елены Радионовой.
Источник: телеграм-канал «Динамо»