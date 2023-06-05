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    • Тюкавин женился на дочери шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом

    Тюкавин женился на дочери шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин вступил в брак с Аленой Шабуровой.

    О свадьбе сообщила пресс-служба московского клуба. Футболист сделал предложение своей возлюбленной в феврале.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    05.06.2023 19:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4584

      Эном айс 10 часов назад

      Кошкина Яна?
      Хотя, одни лица...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +58

      Купа Купыч 11 часов назад

      Жениться ребятв,это вам не в баню сходить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1881

      Fialet > Купа Купыч 10 часов назад

      Да для них это примерно одинаково. Сейчас женились, завтра разведутся. Херня вопрос.

      0
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      Рейтинг: +4803

      fakeid 12 часов назад

      чё сегодня за брачный день?

      2
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