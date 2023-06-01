Бензема прокомментировал свое будущее в «Реале»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о возможном уходе из мадридского клуба.

«Останусь ли я в «Реале»? Сейчас я здесь, в выходные у нас будет матч, а дальше – посмотрим.

Зачем говорить о будущем, если я здесь. Почему я должен это обсуждать? Разговоры идут в интернете, но реальность – не интернет», – заявил 35-летний француз.