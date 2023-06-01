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    Бензема прокомментировал свое будущее в «Реале»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о возможном уходе из мадридского клуба.

    «Останусь ли я в «Реале»? Сейчас я здесь, в выходные у нас будет матч, а дальше – посмотрим.

    Зачем говорить о будущем, если я здесь. Почему я должен это обсуждать? Разговоры идут в интернете, но реальность – не интернет», – заявил 35-летний француз.

    • У Бензема есть устное предложение от «Аль-Иттихада».
    • Он сможет заработать 200 миллионов евро за 2 года в Саудовской Аравии.
    • Карим – действующий обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: Marca

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    01.06.2023 20:29
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