Бензема прокомментировал свое будущее в «Реале»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о возможном уходе из мадридского клуба.
«Останусь ли я в «Реале»? Сейчас я здесь, в выходные у нас будет матч, а дальше – посмотрим.
Зачем говорить о будущем, если я здесь. Почему я должен это обсуждать? Разговоры идут в интернете, но реальность – не интернет», – заявил 35-летний француз.
- У Бензема есть устное предложение от «Аль-Иттихада».
- Он сможет заработать 200 миллионов евро за 2 года в Саудовской Аравии.
- Карим – действующий обладатель «Золотого мяча».
Источник: Marca