В «Реале» допускают, что Бензема останется в команде

Нападающий «Реала» Карим Бензема действительно может летом оказаться в Саудовской Аравии.
Однако окончательное решение об уходе 35-летнего футболиста еще не принято. В клубе допускают, что француз останется на сезон-2023/24.
Бензема пока не получил контракт от «Аль-Иттихада» – только устное предложение.
Ожидается, что форвард сыграет с «Атлетиком» 4 июня, но в этот день прощальных церемоний не планируется.
- Бензема сможет заработать 200 миллионов евро за 2 года в Саудовской Аравии.
- Он в «Реале» с лета 2009 года.
- Карим – действующий обладатель «Золотого мяча».
Источник: AS