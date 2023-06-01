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    В «Реале» допускают, что Бензема останется в команде

    Нападающий «Реала» Карим Бензема действительно может летом оказаться в Саудовской Аравии.

    Однако окончательное решение об уходе 35-летнего футболиста еще не принято. В клубе допускают, что француз останется на сезон-2023/24.

    Бензема пока не получил контракт от «Аль-Иттихада» – только устное предложение.

    Ожидается, что форвард сыграет с «Атлетиком» 4 июня, но в этот день прощальных церемоний не планируется.

    • Бензема сможет заработать 200 миллионов евро за 2 года в Саудовской Аравии.
    • Он в «Реале» с лета 2009 года.
    • Карим – действующий обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: AS

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    01.06.2023 19:19
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