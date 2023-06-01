В «Реале» допускают, что Бензема останется в команде

Нападающий «Реала» Карим Бензема действительно может летом оказаться в Саудовской Аравии.

Однако окончательное решение об уходе 35-летнего футболиста еще не принято. В клубе допускают, что француз останется на сезон-2023/24.

Бензема пока не получил контракт от «Аль-Иттихада» – только устное предложение.

Ожидается, что форвард сыграет с «Атлетиком» 4 июня, но в этот день прощальных церемоний не планируется.