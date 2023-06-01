Роналду назвал один из лучших моментов в своей карьере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о сильных впечатлениях, которые на него произвела презентация в саудовском клубе.

«Я помню день, когда оказался здесь, немного нервничал, как и следовало ожидать. Стадион был переполнен, я был со своей семьей… совершенно новая атмосфера. Теперь все совершенно по-другому, я более расслаблен, адаптирован, и это хорошие воспоминания.

Это было фантастически. Конечно, я очень хорошо помню первый день. День моей презентации был замечательным. Я ожидал всего, что произошло, потому что это был особенный день и для них [болельщиков], а не только для меня и моей семьи.

Это был совершенно необыкновенный день, и я был действительно удивлен, и это было фантастически. Это был один из лучших моментов, которые я пережил в футболе. Когда у тебя такая презентация, это всегда остается в памяти надолго», – сказал Роналду в интервью пресс-службе саудовской лиги.