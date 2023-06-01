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    Роналду назвал один из лучших моментов в своей карьере

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о сильных впечатлениях, которые на него произвела презентация в саудовском клубе.

    «Я помню день, когда оказался здесь, немного нервничал, как и следовало ожидать. Стадион был переполнен, я был со своей семьей… совершенно новая атмосфера. Теперь все совершенно по-другому, я более расслаблен, адаптирован, и это хорошие воспоминания.

    Это было фантастически. Конечно, я очень хорошо помню первый день. День моей презентации был замечательным. Я ожидал всего, что произошло, потому что это был особенный день и для них [болельщиков], а не только для меня и моей семьи.

    Это был совершенно необыкновенный день, и я был действительно удивлен, и это было фантастически. Это был один из лучших моментов, которые я пережил в футболе. Когда у тебя такая презентация, это всегда остается в памяти надолго», – сказал Роналду в интервью пресс-службе саудовской лиги.

    • На прошлой неделе «Аль-Наср» лишился шансов на чемпионство.
    • В сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 16 матчей, забил 14 голов, сделал 2 ассиста.
    • Криштиану стал в Саудовской Аравии самым высокооплачиваемым игроком в истории.

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    Источник: Sports.ru

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    01.06.2023 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +128

      xxJack 1 июня, 19:14

      Через себя Буффону)Вот что не забудется!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2123

      ItalianFootball > xxJack 2 июня, 10:09

      Да, даже мы помним и обалдеваем еще)

      1
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