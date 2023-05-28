Вратарь «Пари НН» Нигматуллин прокомментировал ничью со «Спартаком»

Артур Нигматуллин, голкипер «Пари НН», оценил в эфире телеканала «Матч Премьер» ничью со «Спартаком» в 29-м туре РПЛ (0:0).

– Конечно, мы довольны результатом, потому что так складывалась игра – в первом тайме у нас получалось. Во втором тайме – до половины, потом стали играть на отбой… Это очко нам в копилку в любом случае. Благодарю эксперта, который меня выбрал [Эдуард Мор], мне приятно, мой ребенок спрашивал, когда награда будет. Я ему обещал, обещание сдержал.

– Кто был самым опасным в составе «Спартака»?

– Там все игроки хорошего уровня, Квинси Промес под правую убирает, в напряжении держит, и Антон Зиньковский. Шамар Николсон вышел на замену и всe решить. Ударил, я руки расставил, спас. Когда мяч в створе, стараешься большую часть площади ворот закрыть.

В заключение хочу сказать, что я горд командой. Думаю, у нас всe получится, всe будет хорошо. Конечно, хотелось бы обойтись без «стыков», но сейчас трудно загадывать.