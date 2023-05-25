Тюкавин назвал своего кумира: «Его несправедливо не включили в состав легенд «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

«Для меня Кокорин – номер один. Я думаю, несправедливо, что его не включили в состав легенд «Динамо». Володю Рыкова включили, а его – нет. Вроде он забил 50 голов. Думаю, он должен был быть как‑то отмечен», – сказал Тюкавин.