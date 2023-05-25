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    • Тюкавин назвал своего кумира: «Его несправедливо не включили в состав легенд «Динамо»

    Тюкавин назвал своего кумира: «Его несправедливо не включили в состав легенд «Динамо»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

    «Для меня Кокорин – номер один. Я думаю, несправедливо, что его не включили в состав легенд «Динамо». Володю Рыкова включили, а его – нет. Вроде он забил 50 голов. Думаю, он должен был быть как‑то отмечен», – сказал Тюкавин.

    • В августе «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона-2022/23.
    • Форвард забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 28 матчах во всех турнирах.
    • Накануне его признали лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4202

      Ziklop 37 минут назад

      не тот кумир у Тюкавина! на Кипр к кумиру пора.

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