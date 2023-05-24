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Роналду: «Лига Саудовской Аравии войдет в топ-5 лиг мира»

24 мая 2023, 01:05
2

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о потенциале лиги Саудовской Аравии.

«Лига Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году будет еще лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Но нужны время, игроки, инфраструктура.

Однако я верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди. Лига будет отличной», – сказал Роналду.

  • «Аль-Наср» сделал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.
  • Португалец забил 14 голов в 15 матчах за клуб в чемпионате.

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Источник: CristianoXtra
Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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AZ
1684908516
идиот...
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Опорник84
1684915961
Ещё один , кто за шишку хватался. Теперь отмазывается.
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