Роналду: «Лига Саудовской Аравии войдет в топ-5 лиг мира»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о потенциале лиги Саудовской Аравии.
«Лига Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году будет еще лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Но нужны время, игроки, инфраструктура.
Однако я верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди. Лига будет отличной», – сказал Роналду.
- «Аль-Наср» сделал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.
- Португалец забил 14 голов в 15 матчах за клуб в чемпионате.
Источник: CristianoXtra