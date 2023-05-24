Роналду: «Лига Саудовской Аравии войдет в топ-5 лиг мира»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о потенциале лиги Саудовской Аравии.

«Лига Саудовской Аравии становится все сильнее, в следующем году будет еще лучше. Шаг за шагом она станет одной из пяти лучших лиг мира. Но нужны время, игроки, инфраструктура.

Однако я верю, что у этой страны удивительный потенциал, здесь удивительные люди. Лига будет отличной», – сказал Роналду.