Российский вратарь сделал 50 сейвов в матче плей-офф НХЛ. Он помог своей команде выйти в финал конференции впервые за 27 лет

В полуфинале Восточной конференции НХЛ встречались «Флорида» и «Торонто». Серия остановилась на пятом матче – «Флорида» победила в нем (3:2 ОТ) и прошла в финал Востока. Во многом эта победа случилась благодаря действиям российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского:

Сделал 50 сейвов в этой встрече (из 52 бросков);

Стал вторым вратарем в истории «Флориды» с 50 сейвами в матче плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Джону Ванбисбруку (55 отраженных бросков) – это случилось в матче против «Колорадо» в 1996 году;

Для Бобровского эта победа стала седьмой в этом плей-офф. По этому показателю он делит первую строчку с Джейком Эттинджером из «Далласа».

«Флорида» сыграет в финале Восточной конференции с «Каролиной». Она дошла до этой стадии плей-офф впервые с 1996 года.