Финал ЛЧ могут перенести из Стамбула в Лиссабон в случае беспорядков из-за выборов в Турции

Финал Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула в Лиссабон.

Финал турнира должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Однако, УЕФА опасается возможных беспорядков из-за президентских выборов в Турции, первый тур которых назначен на 14 мая.

По информации Daily Mail, УЕФА направила неофициальный запрос Португальской футбольной федерации о переносе матча на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.