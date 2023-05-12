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    • Финал ЛЧ могут перенести из Стамбула в Лиссабон в случае беспорядков из-за выборов в Турции

    Финал ЛЧ могут перенести из Стамбула в Лиссабон в случае беспорядков из-за выборов в Турции

    Финал Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула в Лиссабон.

    Финал турнира должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Однако, УЕФА опасается возможных беспорядков из-за президентских выборов в Турции, первый тур которых назначен на 14 мая.

    По информации Daily Mail, УЕФА направила неофициальный запрос Португальской футбольной федерации о переносе матча на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

    • Финал ЛЧ дважды переносился из Стамбула из-за коронавируса – в 2020 и 2021 году.
    • «Реал» – действующий победитель ЛЧ.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1090

      SLADE2019 3 часа назад

      Это их дело. Перенесут, так перенесут. Что тут говорить?

      0
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      Рейтинг: +4705

      fakeid 6 часов назад

      питеру, по идее, не должны были давать финал из-за вместимости. обычно там от 70-80 тыщ зрителей. но после того, как в 2014 (и 2020 - но там коронавирус был, и всё играли в португалии в 1 матч) дали бенфичному "да лушу" (он меньше нашего) - уефе уже было не отвертеться. дали. отобрали. перекрестились. а теперь снова на те же грабли с малой вместимостью. и на той же рекордно малой арене для финала. идиоты какие-то))

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      Рейтинг: +12195

      BRO_football 6 часов назад

      Давайте обратно в Питер переносите. Там нет никаких беспорядков.

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