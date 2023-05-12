Финал ЛЧ могут перенести из Стамбула в Лиссабон в случае беспорядков из-за выборов в Турции

Это их дело. Перенесут, так перенесут. Что тут говорить?
Финал Лиги чемпионов может быть перенесен из Стамбула в Лиссабон.
Финал турнира должен пройти 10 июня на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле. Однако, УЕФА опасается возможных беспорядков из-за президентских выборов в Турции, первый тур которых назначен на 14 мая.
По информации Daily Mail, УЕФА направила неофициальный запрос Португальской футбольной федерации о переносе матча на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.
- Финал ЛЧ дважды переносился из Стамбула из-за коронавируса – в 2020 и 2021 году.
- «Реал» – действующий победитель ЛЧ.