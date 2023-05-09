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    • Месси упомянул «Барселону» на вручении премии лучшему спортсмену года

    Месси упомянул «Барселону» на вручении премии лучшему спортсмену года

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси упомянул «Барселону» на вручении премии лучшему спортсмену года от Laureus.

    • Аргентинца признали лучшим по итогам 2023 года.
    • Для него это вторая такая награда в карьере. Первая была в 2020-м.

    «Приятно получить признание такого рода, мне посчастливилось исполнить свою большую мечту.

    Я прошел через все, испытал много радости с «Барселоной» и много печали со сборной, но я никогда не останавливался», – заявил Месси.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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