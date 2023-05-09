Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси упомянул «Барселону» на вручении премии лучшему спортсмену года от Laureus.

Аргентинца признали лучшим по итогам 2023 года.

Для него это вторая такая награда в карьере. Первая была в 2020-м.

«Приятно получить признание такого рода, мне посчастливилось исполнить свою большую мечту.

Я прошел через все, испытал много радости с «Барселоной» и много печали со сборной, но я никогда не останавливался», – заявил Месси.

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