Стало известно, почему Месси предпочитает перейти в Саудовскую Аравию, а не в «Барселону»

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Власти Саудовской Аравии рассчитывают переманить в свой чемпионат Лионеля Месси. Команда будет определена только после достижения всех финансовых договоренностей.
У аргентинца есть еще вариант с возвращением в «Барселону», но он больше склоняется к азиатской стране. Есть две причины:
- Месси хочется в конце карьеры поиграть без давления;
- саудовцы обещают подписать в команду к Месси его бывших партнеров по «Барселоне»: Жорди Альбу и Серхио Бускетса.
В то же время «ПСЖ» намерен продлить Лео.
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