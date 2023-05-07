Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Стало известно, почему Месси предпочитает перейти в Саудовскую Аравию, а не в «Барселону»

    Стало известно, почему Месси предпочитает перейти в Саудовскую Аравию, а не в «Барселону»

    Власти Саудовской Аравии рассчитывают переманить в свой чемпионат Лионеля Месси. Команда будет определена только после достижения всех финансовых договоренностей.

    У аргентинца есть еще вариант с возвращением в «Барселону», но он больше склоняется к азиатской стране. Есть две причины:

    • Месси хочется в конце карьеры поиграть без давления;
    • саудовцы обещают подписать в команду к Месси его бывших партнеров по «Барселоне»: Жорди Альбу и Серхио Бускетса.

    В то же время «ПСЖ» намерен продлить Лео.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Месси получил 600-миллионное предложение из Саудовской Аравии
    «ПСЖ» предложил Месси новый контракт, несмотря на отстранение 3
    Саудовцы агитируют Месси тем, что подпишут ему в команду еще трех экс-игроков «Барселоны» 3
    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2023 11:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +128

      witalik 23 часа назад

      Месси, Сергей Юран и ФК Пари НН ждут тебя. Бесплатное пиво за счёт профсоюзов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17502

      Garrincha58 7 мая, 12:05

      первая причина это ты денежки мои люблю я вас, а вторая то же самое

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 