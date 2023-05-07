Стало известно, почему Месси предпочитает перейти в Саудовскую Аравию, а не в «Барселону»

Власти Саудовской Аравии рассчитывают переманить в свой чемпионат Лионеля Месси. Команда будет определена только после достижения всех финансовых договоренностей.

У аргентинца есть еще вариант с возвращением в «Барселону», но он больше склоняется к азиатской стране. Есть две причины:

Месси хочется в конце карьеры поиграть без давления;

саудовцы обещают подписать в команду к Месси его бывших партнеров по «Барселоне»: Жорди Альбу и Серхио Бускетса.

В то же время «ПСЖ» намерен продлить Лео.

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