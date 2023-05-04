Месси готов снизить зарплату в три раза ради возвращения в «Барселону»

Лионель Месси хочет вернуться из «ПСЖ» в «Барселону».

Ради возвращения в каталонский клуб форвард готов снизить зарплату в три раза – с 30 до 10 миллионов евро в год.

«Барса» уверена в подписании 35-летнего аргентинца на правах свободного агента.

Если же сделка сорвется, то Месси рассмотрит предложения из МЛС и Саудовской Аравии.

Сейчас нападающий отстранен на 2 недели от работы с основным составом «ПСЖ» из-за несогласованной поездки.

Пока Месси получил только одно официальное предложение – от саудовского «Аль-Хиляля».

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