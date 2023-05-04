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    • Гвардиола прокомментировал бомбардирский рекорд Холанда в АПЛ

    Гвардиола прокомментировал бомбардирский рекорд Холанда в АПЛ

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результативности Эрлинга Холанда.

    • Норвежец забил 35-й гол в сезоне АПЛ.
    • Это новый рекорд турнира.
    • Холанд в «Сити» с лета 2022 года.

    «Это невероятно. Ему только 22 года, а впереди еще пять матчей.

    Сколько раз я менял его после хет-трика за 60 минут. Может, Холанд забил бы больше, если бы не замены, а может, получил бы травму.

    Эрлинг – особенный футболист. Мы его поздравляем. Ожидали, что он будет много забивать, но в дебютном сезоне побить рекорд Коула и Ширера...

    Уверен, что он хочет выиграть АПЛ», – заявил Гвардиола.

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    Источник: BBC

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    Сегодня, 09:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19672

      Cleaner 6 часов назад

      Гвардиола, а бомбардирскому рекорду Холанда в Лиге Чемпионов ТЫ не дал состояться. Заменил Холанда после ПЯТОГО(!) гола и испортил такой классный матч. Прикрыл Гвардиола рекорд Месси. С того момента Для меня Гвардиола - глубоко НЕУВАЖАЕМЫЙ человек.(((

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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA > Cleaner 6 часов назад

      Ну во первых он очень молод , и будут команды даже ниже намного рангом чем Лейпциг . Во вторых с фига ли ему не менять его ? Нафига в матче где счёт уже разгромный и шансов ноль добивать? Ну представь оставил он его а тот получает травму . Ну на пару месяцев как минимум . А там ведь дальше была Бавария . Сити сейчас максимально зависит от Холланда . Это факт . И рисковать лишь бы для рекорда вылетом или проблемами в ЛЧ и АПЛ максимально тупо . Думать надо логически , а не рекордами

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      Рейтинг: +19672

      Cleaner > JIEGEHDA 5 часов назад

      Пустое написали. Травму и на тренировке получить запросто.

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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA > Cleaner 21 минуту назад

      Ну вот . Тренировку пропустить он не может . А вот рисковать травмой ради рекорда как минимум глупо . + Надо давать отдохнуть . Это не начало сезона чтобы так рисковать из-за какого то рекорда . И тем более он вообще не важен

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