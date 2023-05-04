Гвардиола прокомментировал бомбардирский рекорд Холанда в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результативности Эрлинга Холанда.
- Норвежец забил 35-й гол в сезоне АПЛ.
- Это новый рекорд турнира.
- Холанд в «Сити» с лета 2022 года.
«Это невероятно. Ему только 22 года, а впереди еще пять матчей.
Сколько раз я менял его после хет-трика за 60 минут. Может, Холанд забил бы больше, если бы не замены, а может, получил бы травму.
Эрлинг – особенный футболист. Мы его поздравляем. Ожидали, что он будет много забивать, но в дебютном сезоне побить рекорд Коула и Ширера...
Уверен, что он хочет выиграть АПЛ», – заявил Гвардиола.
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Источник: BBC