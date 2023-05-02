Мартинес прокомментировал будущее Роналду в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду в национальной команде.

«Он очень важный игрок и человек в раздевалке. Он играет на важной позиции, нападающий, который может сыграть решающую роль. Это игрок с уникальным опытом. В мировом футболе нет другого игрока с 198 играми, и это что-то очень ценное для нас.

Это футбольное решение, которое связано с игрой. Я принимаю сложные и важные решения для команды. Думаю, что Криштиану сыграл очень важную роль в матчах, которые мы провели в марте, и важно продолжать придерживаться этого отношения каждый день», – цитирует Мартинеса O Jogo.