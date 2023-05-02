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    • Мартинес прокомментировал будущее Роналду в сборной Португалии

    Мартинес прокомментировал будущее Роналду в сборной Португалии

    Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду в национальной команде.

    «Он очень важный игрок и человек в раздевалке. Он играет на важной позиции, нападающий, который может сыграть решающую роль. Это игрок с уникальным опытом. В мировом футболе нет другого игрока с 198 играми, и это что-то очень ценное для нас.

    Это футбольное решение, которое связано с игрой. Я принимаю сложные и важные решения для команды. Думаю, что Криштиану сыграл очень важную роль в матчах, которые мы провели в марте, и важно продолжать придерживаться этого отношения каждый день», – цитирует Мартинеса O Jogo.

    • Роналду установил мировой рекорд по числу матчей за сборную.
    • Он лучший бомбардир в истории сборных с 122 голами.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.05.2023 08:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5751

      Дядя Серёжа 2 мая, 11:59

      По моему уехав в Арабию Роналду сказал сборной: аль-насрать...

      0
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      Рейтинг: +19672

      Cleaner 2 мая, 10:43

      НЕ БУДЕТ у Роналду никакого будущего в сборной. Все уже у Роналду В ПРОШЛОМ.

      0
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      Рейтинг: +9787

      САДЫЧОК 2 мая, 10:13

      Мартинес - это мошенник , недотренер !

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