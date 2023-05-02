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Мартинес прокомментировал будущее Роналду в сборной Португалии

2 мая 2023, 08:55
2

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду в национальной команде.

«Он очень важный игрок и человек в раздевалке. Он играет на важной позиции, нападающий, который может сыграть решающую роль. Это игрок с уникальным опытом. В мировом футболе нет другого игрока с 198 играми, и это что-то очень ценное для нас.

Это футбольное решение, которое связано с игрой. Я принимаю сложные и важные решения для команды. Думаю, что Криштиану сыграл очень важную роль в матчах, которые мы провели в марте, и важно продолжать придерживаться этого отношения каждый день», – цитирует Мартинеса O Jogo.

  • Роналду установил мировой рекорд по числу матчей за сборную.
  • Он лучший бомбардир в истории сборных с 122 голами.

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Источник: «Чемпионат»
Португалия. Примейра Португалия Роналду Криштиану Мартинес Роберто
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1683011588
Мартинес - это мошенник , недотренер !
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Дядя Серёжа
1683017947
По моему уехав в Арабию Роналду сказал сборной: аль-насрать...
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