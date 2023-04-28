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    • Зарема прокомментировала возможное появление в Москве спартаковских улиц

    Зарема прокомментировала возможное появление в Москве спартаковских улиц

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что новые улицы Москвы могут назвать в честь легенд московского клуба.

    «Это не новость. Изначально еще в проектных документах было запланировано дать название улицам в честь спартаковцев», – сказала Салихова.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 24 туров.
    • Отставание от «Ростова» – 1 очко, от «Зенита» – 10.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4559

      fakeid 51 минуту назад

      прикиньте, какой вой она подняла бы, если бы всё то же самое - но в питере, и в честь ленинградских игроков. а если назвать улицу в честь газпрома - у зарембы так полыхнуло, что выработалось бы количество энергии, способной полностью обеспечить все потребности небольшого города на год)

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      Рейтинг: +22215

      Persona_non_Grata > fakeid 13 минут назад

      Пока полыхает у ваших и вонь льется от вас !!! (((

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      Рейтинг: +29402

      JTherry > fakeid 55 секунд назад

      в первую очередь подняли бы вой коренные ленинградцы, к коим ты не относишься, ведь наименования улиц пришлось бы давать по именам "зулусов", как ты их называешь, из Бразилии - штрассе им. зулуса вендела, переулок малкома, ну на крайняк, колодец орлуши, действительно "легенда", бл..!)

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      Рейтинг: +2063

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Далеко не все согласятся лицезреть свинячие названия. Гыгыгы

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      Рейтинг: +887

      sined1951 1 час назад

      Это уже будет лишним. А чем хуже игроки ЦСКА, Динамо и Локомотива, у них тоже были классные футболисты.

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      Рейтинг: +29402

      JTherry > sined1951 1 час назад

      с какого бодуна строительный комплекс, который построили инвесторы (и болельщики) Спартака должны называть улицы именами игроков указанных московских клубов..? пусть вкладывают деньги в строительный комплекс Москвы и называют улицы квартала, как им вздумается...

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