Зарема прокомментировала возможное появление в Москве спартаковских улиц

прикиньте, какой вой она подняла бы, если бы всё то же самое - но в питере, и в честь ленинградских игроков. а если назвать улицу в честь газпрома - у зарембы так полыхнуло, что выработалось бы количество энергии, способной полностью обеспечить все потребности небольшого города на год)
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что новые улицы Москвы могут назвать в честь легенд московского клуба.
«Это не новость. Изначально еще в проектных документах было запланировано дать название улицам в честь спартаковцев», – сказала Салихова.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 24 туров.
- Отставание от «Ростова» – 1 очко, от «Зенита» – 10.