Зарема прокомментировала возможное появление в Москве спартаковских улиц

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что новые улицы Москвы могут назвать в честь легенд московского клуба.

«Это не новость. Изначально еще в проектных документах было запланировано дать название улицам в честь спартаковцев», – сказала Салихова.