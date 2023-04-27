Аллегри оскорбил руководство «Интера» после вылета «Ювентуса» из Кубка Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вступил в перепалку с боссами «Интера».
Это произошло после завершения ответного полуфинала Кубка Италии, по итогам которого туринцы вылетели из турнира.
«Вы дерьмо, все равно финишируете шестыми», – сказал Аллегри генеральному директору миланцев Беппе Маротте и менеджеру клуба Дарио Баччину.
Затем тренер «Ювентуса» ушел в раздевалку, где жестко раскритиковал футболистов своей команды.
Также он потребовал от игроков финишировать в Серии А выше «Интера».
«Мы должны финишировать выше них в чемпионате, мы не должны пустить их в Лигу чемпионов», – заявил Аллегри.
- «Ювентус» идет на 3-м месте в таблице Серии А с 59 очками.
- «Интер» занимает 6-ю строчку с 54 баллами.
Источник: La Gazzetta dello Sport