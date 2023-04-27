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  • Аллегри оскорбил руководство «Интера» после вылета «Ювентуса» из Кубка Италии

Аллегри оскорбил руководство «Интера» после вылета «Ювентуса» из Кубка Италии

27 апреля 2023, 12:58
2

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вступил в перепалку с боссами «Интера».

Это произошло после завершения ответного полуфинала Кубка Италии, по итогам которого туринцы вылетели из турнира.

«Вы дерьмо, все равно финишируете шестыми», – сказал Аллегри генеральному директору миланцев Беппе Маротте и менеджеру клуба Дарио Баччину.

Затем тренер «Ювентуса» ушел в раздевалку, где жестко раскритиковал футболистов своей команды.

Также он потребовал от игроков финишировать в Серии А выше «Интера».

«Мы должны финишировать выше них в чемпионате, мы не должны пустить их в Лигу чемпионов», – заявил Аллегри.

  • «Ювентус» идет на 3-м месте в таблице Серии А с 59 очками.
  • «Интер» занимает 6-ю строчку с 54 баллами.

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Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Кубок Италия. Серия А Ювентус Интер Аллегри Массимилиано
Комментарии (2)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сержтир
1682600150
Игрой своей команды надо доказывать свою силу и умение, а кричать и нести всякий бред многого таланта не надо.
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Not angry fan
1682683684
Я очень извиняюсь, что в данном случае у меня физически не получится быть дружелюбным и вежливым, как просит сайт. Короче, Аллегри - сам конь педальный!
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