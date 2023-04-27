Аллегри оскорбил руководство «Интера» после вылета «Ювентуса» из Кубка Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вступил в перепалку с боссами «Интера».

Это произошло после завершения ответного полуфинала Кубка Италии, по итогам которого туринцы вылетели из турнира.

«Вы дерьмо, все равно финишируете шестыми», – сказал Аллегри генеральному директору миланцев Беппе Маротте и менеджеру клуба Дарио Баччину.

Затем тренер «Ювентуса» ушел в раздевалку, где жестко раскритиковал футболистов своей команды.

Также он потребовал от игроков финишировать в Серии А выше «Интера».

«Мы должны финишировать выше них в чемпионате, мы не должны пустить их в Лигу чемпионов», – заявил Аллегри.