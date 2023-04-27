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    • Аллегри оскорбил руководство «Интера» после вылета «Ювентуса» из Кубка Италии

    Аллегри оскорбил руководство «Интера» после вылета «Ювентуса» из Кубка Италии

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вступил в перепалку с боссами «Интера».

    Это произошло после завершения ответного полуфинала Кубка Италии, по итогам которого туринцы вылетели из турнира.

    «Вы дерьмо, все равно финишируете шестыми», – сказал Аллегри генеральному директору миланцев Беппе Маротте и менеджеру клуба Дарио Баччину.

    Затем тренер «Ювентуса» ушел в раздевалку, где жестко раскритиковал футболистов своей команды.

    Также он потребовал от игроков финишировать в Серии А выше «Интера».

    «Мы должны финишировать выше них в чемпионате, мы не должны пустить их в Лигу чемпионов», – заявил Аллегри.

    • «Ювентус» идет на 3-м месте в таблице Серии А с 59 очками.
    • «Интер» занимает 6-ю строчку с 54 баллами.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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