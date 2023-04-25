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    • КХЛ. «Ак Барс» победил дома ЦСКА и вернул финальную серию в Москву

    КХЛ. «Ак Барс» победил дома ЦСКА и вернул финальную серию в Москву

    «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ оказался сильнее ЦСКА. Решающая шайба заброшена в третьем периоде.

    Счет в серии стал 3:2 в пользу москвичей. Она длится до четырех побед.

    Следующий матч – 27 апреля в Москве.

    КХЛ. Плей-офф. Финал

    Ак Барс (Казань) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

    Голы: 0:1 – Полтапов, 20; 1:1 – Радулов, 30 (бол); 2:1 – Галиев, 53.

    Счет в серии: 2:3.

    ЦСКА и «Ак Барс» поборются за Кубок Гагарина. За первых говорит сила и стабильность, за вторых – система Билялетдинова

    Источник: «Бомбардир»

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    25.04.2023 21:46
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