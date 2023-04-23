Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Нет никакой игры»: Дьяков раскритиковал «Динамо»

    Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков недоволен игрой команды в этом сезоне.

    • Накануне «Динамо» в 24-м туре РПЛ проиграло «Зениту» (1:3).
    • Команда идет в таблице 5-й.
    • «Динамо» на этой неделе исполнилось 100 лет.

    «Динамо» будет тяжело попасть в тройку по итогам сезона. Есть большие вопросы к качеству игры, да и очки теряются. Матч с «Зенитом» – олицетворение нынешнего «Динамо». Если «Зенит» вышел играть и давал возможности, то динамовцы вообще не играли. У команды нет никакой игры – счeт по делу. Пока не видно, за счeт чего «Динамо» может побеждать команды из верхней части таблицы.

    Не знаю, правильно ли сравнивать Славишу Йокановича и Сандро Шварца, но качество игры говорит о том, что предыдущий тренер был лучше нынешнего. С самого начала чемпионата было непонятно, в какой футбол хочет играть «Динамо». Атака строится только на индивидуальном мастерстве – командной игры нет совсем», – сказал Дьяков.

    Новости по теме
    Орещук: «Динамо» планировало в 2023 году выиграть чемпионат или Кубок России»
    ⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Локомотив», «Урал» – «Ростов»
    Орещук: «Захарян перерос РПЛ, ему надо уезжать» 7
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 