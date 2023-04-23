«Нет никакой игры»: Дьяков раскритиковал «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков недоволен игрой команды в этом сезоне.

Накануне «Динамо» в 24-м туре РПЛ проиграло «Зениту» (1:3).

Команда идет в таблице 5-й.

«Динамо» на этой неделе исполнилось 100 лет.

«Динамо» будет тяжело попасть в тройку по итогам сезона. Есть большие вопросы к качеству игры, да и очки теряются. Матч с «Зенитом» – олицетворение нынешнего «Динамо». Если «Зенит» вышел играть и давал возможности, то динамовцы вообще не играли. У команды нет никакой игры – счeт по делу. Пока не видно, за счeт чего «Динамо» может побеждать команды из верхней части таблицы.

Не знаю, правильно ли сравнивать Славишу Йокановича и Сандро Шварца, но качество игры говорит о том, что предыдущий тренер был лучше нынешнего. С самого начала чемпионата было непонятно, в какой футбол хочет играть «Динамо». Атака строится только на индивидуальном мастерстве – командной игры нет совсем», – сказал Дьяков.