Агент назвал причину отсутствия Тюкавина в матче с «Зенитом»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, объяснил отсутствие игрока в заявке на матч 24-го тура РПЛ против «Зенита».
«Он просто приболел. Человек имеет право заболеть. У него ангина. Не знаю, будет ли он в составе в следующем туре», – сказал Сафонов.
- Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в Тюкавине.
- У него в сезоне РПЛ 22 матча, 8 голов, 6 ассистов.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на «Газпром Арене», которая начнется в 19:00 мск.
Источник: «Спорт-Экспресс»