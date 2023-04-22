Агент назвал причину отсутствия Тюкавина в матче с «Зенитом»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, объяснил отсутствие игрока в заявке на матч 24-го тура РПЛ против «Зенита».

«Он просто приболел. Человек имеет право заболеть. У него ангина. Не знаю, будет ли он в составе в следующем туре», – сказал Сафонов.