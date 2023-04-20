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  • Активисты призвали «МЮ» и «Ман Сити» убрать корабли с эмблем из-за ассоциаций с рабством

Активисты призвали «МЮ» и «Ман Сити» убрать корабли с эмблем из-за ассоциаций с рабством

20 апреля 2023, 16:09
5

Активисты кампании по борьбе с дискриминацией призвали расследовать возможную связь кораблей на эмблемах «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» с работорговлей.

По информации The Telegraph, активисты подняли вопрос об эмблемах клубов из Манчестера после статьи The Guardian «Покинуть корабль: позорит ли этот символ рабства Манчестер и его футбольные клубы?»

В статье приводились мнения поэта Лемна Сиссея и читателей, призывавших клубы избавиться от лодок на эмблемах.

«МЮ» и «Ман Сити» отказались от комментариев, однако известно, что они не собираются менять эмблему.

  • «Ман Сити» идет на 2-м месте в АПЛ.
  • «МЮ» занимает третью строчку.

Фото: соцсети «Ман Сити» и «МЮ».

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Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Сити
Комментарии (5)
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ЗаЖиМ
1681999428
Вапче ипанулись))))
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zarsm
1682000441
Сказочные...
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nemolod
1682005479
Активисты по борьбе с парусниками? Точно чего-то напринимали,чтоб такой бред нести!
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Skull_Boy
1682006564
Интересно, а это черные знают хоть что-то про Манчестерский канал
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Sedoi_Goblin
1682009695
Причем тут корабли??? Рабов и пешим строем доставляли издревле... Или корабли это только про "ч*рн*мазых" ???
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