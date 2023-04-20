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    • Активисты призвали «МЮ» и «Ман Сити» убрать корабли с эмблем из-за ассоциаций с рабством

    Активисты призвали «МЮ» и «Ман Сити» убрать корабли с эмблем из-за ассоциаций с рабством

    Активисты кампании по борьбе с дискриминацией призвали расследовать возможную связь кораблей на эмблемах «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» с работорговлей.

    По информации The Telegraph, активисты подняли вопрос об эмблемах клубов из Манчестера после статьи The Guardian «Покинуть корабль: позорит ли этот символ рабства Манчестер и его футбольные клубы?»

    В статье приводились мнения поэта Лемна Сиссея и читателей, призывавших клубы избавиться от лодок на эмблемах.

    «МЮ» и «Ман Сити» отказались от комментариев, однако известно, что они не собираются менять эмблему.

    • «Ман Сити» идет на 2-м месте в АПЛ.
    • «МЮ» занимает третью строчку.

    Фото: соцсети «Ман Сити» и «МЮ».

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 16:09
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +209

      ЗаЖиМ 6 минут назад

      Вапче ипанулись))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17896

      Barmaleushka 39 минут назад

      Ещё одно доказательство , что цивилизованный запад - полное "иванько" .

      2
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