Активисты призвали «МЮ» и «Ман Сити» убрать корабли с эмблем из-за ассоциаций с рабством

Активисты кампании по борьбе с дискриминацией призвали расследовать возможную связь кораблей на эмблемах «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» с работорговлей.

По информации The Telegraph, активисты подняли вопрос об эмблемах клубов из Манчестера после статьи The Guardian «Покинуть корабль: позорит ли этот символ рабства Манчестер и его футбольные клубы?»

В статье приводились мнения поэта Лемна Сиссея и читателей, призывавших клубы избавиться от лодок на эмблемах.

«МЮ» и «Ман Сити» отказались от комментариев, однако известно, что они не собираются менять эмблему.

«Ман Сити» идет на 2-м месте в АПЛ.

«МЮ» занимает третью строчку.

Фото: соцсети «Ман Сити» и «МЮ».