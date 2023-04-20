Активисты призвали «МЮ» и «Ман Сити» убрать корабли с эмблем из-за ассоциаций с рабством

Активисты кампании по борьбе с дискриминацией призвали расследовать возможную связь кораблей на эмблемах «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» с работорговлей.
По информации The Telegraph, активисты подняли вопрос об эмблемах клубов из Манчестера после статьи The Guardian «Покинуть корабль: позорит ли этот символ рабства Манчестер и его футбольные клубы?»
В статье приводились мнения поэта Лемна Сиссея и читателей, призывавших клубы избавиться от лодок на эмблемах.
«МЮ» и «Ман Сити» отказались от комментариев, однако известно, что они не собираются менять эмблему.
- «Ман Сити» идет на 2-м месте в АПЛ.
- «МЮ» занимает третью строчку.
Фото: соцсети «Ман Сити» и «МЮ».
Источник: The Telegraph