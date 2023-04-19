Орлов назвал причину, по которой из «Зенита» могут уйти бразильские легионеры

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный уход из «Зенита» бразильских легионеров.

— Верите в то, что бразильские легионеры покинут «Зенит»?

— Сегодня верить ни во что нельзя. Обманывают абсолютно все. А что касается игроков, то логика в их возможном уходе есть — им нужно играть в Лиге чемпионов. Они явно могут быть востребованы в Европе. А значит, «Зенит» сможет на них заработать деньги. Чего оставаться-то?