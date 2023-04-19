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    Орлов назвал причину, по которой из «Зенита» могут уйти бразильские легионеры

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный уход из «Зенита» бразильских легионеров.

    — Верите в то, что бразильские легионеры покинут «Зенит»?

    — Сегодня верить ни во что нельзя. Обманывают абсолютно все. А что касается игроков, то логика в их возможном уходе есть — им нужно играть в Лиге чемпионов. Они явно могут быть востребованы в Европе. А значит, «Зенит» сможет на них заработать деньги. Чего оставаться-то?

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: Sport24

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