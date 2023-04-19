Орлов назвал причину, по которой из «Зенита» могут уйти бразильские легионеры

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал возможный уход из «Зенита» бразильских легионеров.
— Верите в то, что бразильские легионеры покинут «Зенит»?
— Сегодня верить ни во что нельзя. Обманывают абсолютно все. А что касается игроков, то логика в их возможном уходе есть — им нужно играть в Лиге чемпионов. Они явно могут быть востребованы в Европе. А значит, «Зенит» сможет на них заработать деньги. Чего оставаться-то?
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: Sport24